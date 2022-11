Rodrigo Faro se desculpa por atitude racista envolvendo André: "Falta de bom senso"

"Enquanto nós, brancos, não aprendermos sobre as questões raciais do nosso país, enquanto nós não nos letrarmos racialmente, a gente vai continuar sendo fiéis reprodutores do racismo estrutural no nosso país. Então em meu nome e em nome da minha equipe, eu quero reiterar as desculpas pelo constrangimento importo ao André Marinho, à sua esposa Drika, aos seus filhos e a toda à comunidade preta brasileira".