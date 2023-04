Amanda é a campeã do BBB23 com 68,9% dos votos: médica não segurou a emoção com anúncio

O BBB23 chegou ao fim nesta terça-feira (25) e Amanda Meirelles foi a campeã e ficou em primeiro lugar na votação do público. O prêmio da temporada é o maior da história do reality e foi avaliado em R$ 2.880.000, além de um carro zero. A sister disputou a final com Aline Wirley, vice, e Bruna Griphao, terceiro lugar. Relembre a trajetória!