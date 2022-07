Vídeo de Paulo André com Jade Picon no BBB22 dividiu opiniões na web: deu fora nela ou não?

O Dia 101 do BBB22 também marcou o reencontro de Jade Picon com Paulo André. Os dois viveram um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil e não descartam dar continuidade do lado de fora, mas uma cena acabou deixando a web bem intrigada, quando a influenciadora tentou beijar o atleta, que tirou o rosto. Afinal, foi ou não foi um fora?