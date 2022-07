Ex-participante do "Big Brother Portugal", ex-Chiquititas e mais celebs de destaque na "Ilha Record"

Influenciadora digital, ela se tornou ainda mais conhecida após se casar com um ex-jogador de futebol, o português Deco,de quem se separou em 2008. Por conta disso, no início do ano, ela foi convidada para participar do "Big Brother Famosos", versão portuguesa do reality. No entanto, a brasileira acabou não conquistando os portugueses e foi a quinta eliminada.