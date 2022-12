Rodrigo Lombardi deixa o time de jurados do "The Masked Singer Brasil": ator já foi escalado

A nova temporada do "The Masked Singer Brasil", com estreia marcada para 22 de janeiro nos domingos da Globo, já conta com mudanças no elenco. Rodrigo Lombardi deixa oficialmente o time de jurados e Mateus Solano assume a missão de desvendar os mascarados ao lado de Sabrina Sato, Taís Araujo e Eduardo Sterblitch.