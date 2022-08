Quanto ganha o vencedor de "No Limite"? Prêmio não valorizou quase nada desde a primeira temporada

No entanto, mesmo com muitos anos entre elas e o aumento da inflação, o prêmio não evoluiu tanto, sendo muito próximo do que foi oferecido na primeira vez, há 22 anos. Atualmente, com muitos patrocinadores, o maior prêmio que o programa pode oferecer, definitivamente, continua sendo as experiências únicas. Confira o valor que o vencedor recebe!