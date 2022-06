Reação de Brenda e Matheus ao serem salvos da DR viraliza: passou mal e foi atendido por equipe

Brenda e Matheus foram salvos de mais uma DR, diretamente do "Power Couple Brasil 6", onde disputavam a permanência com Adryane e Albert, Anne e Pe Lanza, que acabaram eliminados. O casal não conseguiu segurar a emoção ao ouvir o resultado da boca de Adriane Galisteu e caiu no choro. Aos prantos, Matheus passou mal e precisou de atendimento.