Mãe de Brenda impressionou até Adriane Galisteu no "Power Couple": parecem irmãs

Os finalistas do "Power Couple Brasil 6" — Brenda e Matheus, Karol e Mussunzinho, Adryana e Albert — ganharam uma surpresa para lá de emocionante da produção. Fugindo do protocolo de sempre, parentes e amigos foram os responsáveis por gravarem as suas defesas e a mãe da ruiva acabou deixando até Adriane Galisteu impressionada.