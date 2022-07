Hadson e Mussunzinho brigam ao vivo no "Power Couple": Galisteu chamou até intervalo

Hadson e Mussunzinho tiveram uma discussão tensa no "Power Couple Brasil 6". Depois do anúncio do ator e Karol como o último casal Power da temporada, o clima esquentou, com direito à troca de farpas ainda no ao vivo. Sem conseguir contornar a situação, Adriane Galisteu chegou a chamar o intervalo, mas os dois seguiram discutindo. Confira!