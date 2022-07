"Power Couple" esclarece polêmica entre Brenda e Karol: rolou acusação falsa em briga

Uma das brigas mais memoráveis do "Power Couple Brasil 6" aconteceu entre as finalistas Brenda e Karol. As duas se exaltaram em uma discussão e a ruiva chegou a jogar água na rival para "esfriar o sangue um pouco". Depois do momento de descontrole, a esposa de Mussunzinho acusou a participante de ter feito isso pelas costas e chegou até a quebrar um prato, mas, faltando horas para a grande final, a Record esclareceu.