Brenda deu melhor resposta sobre relação com Karol após o ao vivo do "Power Couple": vídeo

Mais votados pelo público, com 53,88%, Brenda e Matheus levam o prêmio de R$ 330 mil, seguidos por Karol e Mussunzinho, no segundo lugar, com um carro zero avaliado em R$ 100 mil. Já os terceiros colocados, Adryana e Albert, faturam R$ 50 mil por terem chegado longe no jogo.