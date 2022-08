Jacquin é mais afiado ainda no "Pesadelo na Cozinha": 8 broncas do chef que viralizaram

As tensões entre Jacquin e o dono do restaurante "Alquimia" ficaram nas alturas com a confusão nas comandas e no salão. E a bagunça refletiu nos preparos da cozinha. "Ele está me deixando louco", desabafou o jurado do "MasterChef Brasil", que fez até exigências na forma de conduzir o local: "Você vai pegar o que eu te der!".