Fora do BBB, Scooby é ovacionado pelo público: virou o campeão moral para alguns

Pedro Scooby pode não ter ganhado o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB22, sendo eliminado pouco antes da final, disputada por Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. Apesar disso, o surfista é considerado por grande parte do público como campeão moral do reality. A prova disso é que, ao participar do Carnaval, o famoso foi ovacionado e se emocionou.