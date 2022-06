Pe Lanza se revoltou com resultado da DR e foi alvo do deboche de Galisteu no "Power Couple"

O "Power Couple 6" serviu muito climão após a eliminação de Gabi e Cartolouco e deixou alguns participantes inconformados com o resultado, especialmente Pe Lanza, que se revoltou ao ver Albert e Adryana comemorarem mais uma chance no jogo e ameçou fazer as malas. Acompanhando tudo ao vivo, Adriane Galisteu não economizou no deboche: "Cuidado".