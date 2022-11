Participante do "The Voice" levou tombo e foi socorrida por Iza: ganhou aquele abraço dela

A terceira noite de audições às cegas do "The Voice Brasil" foi marcada por um momento que acabou viralizando. Uma das participantes que virou as quatro cadeiras, Agatha Henriques, pisou em falso e acabou caindo do palco ao se despedir, deixando todos os jurados preocupados. Iza, sua mais nova técnica, correu para ajudá-la. Confira!