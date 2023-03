Larissa se recusou a falar com Cezar Black após novo Paredão no BBB23: "Respeita o momento"

Emparedada com um grande número de votos da casa, Larissa ficou bem abalada e precisou ser consolada por Fred na madrugada desta segunda-feira (13) no BBB23. A sister criticou o fato de Cezar Black, com quem venceu a Prova do Anjo, ter votado nela apesar de tudo, gerando climão com o brother, que se defendeu em conversa com os aliados. Entenda!