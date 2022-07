Video mostra que PA abriu mão do VIP e pediu para DG escolher Arthur: confira

No entanto, ao analisarem com cuidado o vídeo do momento, algumas pessoas perceberam que foi Paulo André quem abriu mão de estar no VIP do ator, pedindo para que DG escolhesse Arthur. Ao se posicionar atrás do jogador que retornou do paredão falso, após o líder chamar Scooby, PA faz gestos com a mão para que o brother fosse chamado.