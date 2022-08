Novo reality é um dos maiores aprendizados na vida de Sabrina: "Faço mais doações"

Sabrina Sato tem motivos para comemorar: de volta à Globo — emissora onde se tornou conhecida ao participar do "Big Brother Brasil 3" (2003) — a apresentora é o rosto de três produções o canal pago GNT: "Saia Justa", "Carnaval com Sabrina" e "Desapegue Se For Capaz", sendo este último um novo formato de reality show.

O "Desapegue" tem como premissa fazer com que os participantes ressignifiquem e transformem as suas vidas por meio do desapego. Na atração, Sabrina conta com a ajuda da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos para modificar as vidas das pessoas por meio da reorganização, decoração e arrumação completa dos seus lares — seguindo princípios como consumo consciente e descarte responsável.

E não é que o programa se tornou um dos grandes aprendizado na vida da apresentadora? Em um bate-papo com a imprensa do qual o Zappeando participou, Sabrina revelou que passou sufoco junto com os participantes por ser uma mulher "extremamente bagunceira" — e levou os aprendizados da TV para a sua vida pessoal.

"Sou uma das pessoas mais bagunceiras que eu conheço. Me coloco muito no lugar das famílias que entro nas casas justamente porque eu mesma não estaria preparada para receber a equipe", confessou a apresentadora. Ela ainda contou que até hoje não convidou Micaela Góes — conhecida por estrelar o "Santa Ajuda" (GNT) — para o seu apartamento justamente por conta da bagunça. "Mas ainda vou conseguir!", brincou.

"O 'Desapague' está sendo um aprendizado muito grande. Estou passando por uma mudança na minha cida e acho que isso tem a ver com a mudança que estou propondo para as pessoas", afirmou a esposa de Duda Nagle. "É muito bom quando faço as proposta para as famílias e vejo como a vida delas muda ao longo do programa. Eu me vejo nessas famílias, nessas casas", continuou.



O novo reality do GNT ainda ajudou Sabrina em outro ponto importante: o desapego. Em conversa com o Zappeando, a apresentora revelou que sempre foi muito desapegada quando se trata de bens materiais e que o programa acentbou ainda mais esse seu lado.

"Eu sou muito consumista, mas de um tempo para cá o número de sapatos diminuiu absurdamente! Estou fazendo muito mais doações para leilões de institutos, ONGs e parentes, especialmente por conta da quantidade de coisas que eu recebo. Se eu não doar, não cabe mais nada em casa! Sou obrigada a desapegar, vai entrando e saindo", contou.

"Desapegue Se For Capaz" será exibido no GNT, canal por assinatura da Globo, a partir de 6 de maio, às sextas, às 21h45. A atração estará disponível no Globoplay + Canais a partir de 7 de maio.