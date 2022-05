Globo esclarece polêmica com Victor dentro do "No Limite" e equipe dispara na web: "Chocados"

Uma polêmica deu o que falar dentro do "No Limite" depois que os integrantes da tribo Lua se desentenderam. Irritada, Guza acusou Victor de ter usado um acidente sofrido pelo pai da Roberta para eliminá-la do reality, mas o participante a acusou de mentirosa e a produção mostrou que isso nunca foi dito. A equipe dele saiu em defesa nas redes sociais.