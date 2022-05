Gafes cometidas no "No Limite" que não tem como superar: troca de nomes, spoiler e mais

Nem só de erros ortográficos vivem as gafes de "No Limite". Também em 2021, Íris Stefanelli, a Siri, acabou dando spoiler sobre uma treta que aconteceu no final do programa antes da emissora mostrar. Enquanto conversava com Ana Clara no "Bate Papo No Limite", ela entregou que Kaysar e Carol Peixinho tiveram algumas "tretinhas".