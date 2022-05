Prêmio de prova de privilégios do "No Limite" impactou a web: "Nunca escovam o dente"

Um detalhe envolvendo a prova de privilégios do "No Limite" impactou geral do outro lado das telinhas da Globo. Isso porque o prêmio que mais empolgou os competidores foi um combo de escova e pasta de dente. Provando que o reality não alivia nem quando se trata da higiene, o público ficou em choque na web: "Não escovam os dentes".