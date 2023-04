Bruna Griphao confessa surpresa com o top 3 do BBB23 e entrega sobre a final: "Não imaginava"

Em ritmo de contagem regressiva para o fim do BBB23, a edição definiu suas finalistas em Paredão difícil que terminou com a eliminação de Larissa. Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao agora disputam o maior prêmio da história do reality, quando a atriz, emotiva com as trajetórias, confessou estar surpresa com o top 3 de sisters.