Aline Wirley e Amanda reclamam de Bruna Griphao no BBB23: "Fico atormentada"

Aline Wirley e Amanda Meirelles demonstraram incômodo com Bruna Griphao na madrugada desta terça-feira (18) no BBB23. As sisters aproveitaram uma conversa do Deserto para expor comportamentos da atriz que passam dos limites, pontuando que a participante do Camarote tem uma trajetória boa, mas precisa prestar atenção em alguns pontos.