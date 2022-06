Bruno Gagliasso travou para dançar no "Altas Horas" e Giovanna Ewbank não perdoou: "Ih"

Bruno Gagliasso protagonizou um momento de puro deboche no "Altas Horas" do último sábado (25), do qual participou ao lado de Giovanna Ewbank, fazendo com que nem a esposa aliviasse nas telinhas da Globo. Diante de um desafio proposto por Serginho Groismann, a artista não se aguentou e falou sobre a falta de gingado do ator.