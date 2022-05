Nivea Maria perdeu a mãe antes das gravações de "Anos Dourados": convite foi muito especial

Mesmo com as lembranças tristes da época, Nivea contou ainda que seu papel em "Anos Dourados" foi um dos mais queridos. "Eu acabara de perder minha mãe e estava muito triste, foi ela quem me levou a ser atriz. E achei que devia, então, encerrar a carreira. [O diretor] Roberto Talma me convenceu quando disse para fazer este trabalho em homenagem a ela. Foi lindo, uma mulher que recomeça a vida!”, revelou também ao Memória Globo.