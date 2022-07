Natália descarta romance com Eliezer fora do BBB: "A página virou"

Natália foi a 13ª eliminada do BBB22: ela deixou o programa na noite de terça-feira (12) após receber 83,43% dos votos do público. Na manhã de quarta, a modelo participou do Café com Eliminado do "Mais Você" e abriu o seu coração para Ana Maria Braga: disse que ela e Eliezer não irão continuar o romance fora do reality show. Saiba mais abaixo!