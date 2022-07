Natália dá castigo do monstro para Eli e deixa brother inconformado: "Não fala comigo"

Enquanto isso, Eliezer reclamou com o restante dos meninos da casa sobre a atitude da designer de unhas. "São dois de liderança. Ela poderia ter me tirado do quarto do líder, do VIP... Mas dane-se. A Jessi, que não tem nada comigo e nem beija a minha boca, teve o tato. E a gente se aproximou agora. Isso da Natália não tem explicação nenhuma!", desabafou.