Natália confessa sentimentos por Lucas para Eliezer no BBB22 e dispara: "Estava envolvida"

Natália abriu o jogo com Eliezer sobre ter tido sentimentos por Lucas nas primeiras semanas de BBB22. Para quem não se lembra, a mineira esperava ficar com o brother e chorou muito ao vê-lo com Eslovênia, optando por investir no participante do Lollipop, com quem vive um affair no reality. "Eu estava envolvida", confessou.