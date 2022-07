Fora do BBB, Naiara vaza print e questiona Lina sobre foto do Whats: deu a melhor resposta

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, algumas amizades seguem firmes e fortes, como a das Comadres do BBB22, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada, que já fizeram até um grupo no WhatsApp, junto com Natália e Jessilane. A cantora sertaneja expôs alguns prints do aplicativo de mensagens e o fato de Lina estar sem foto não passou batido nem por ela.