Mussunzinho se revolta com voto e alfineta Hadson no "Power Couple": "Criança de 40 anos"

Hadson e Eliza foram os últimos a darem o voto, mas contribuíram para colocar Bruno e Michele na berlinda da qual também participam, ao lado de Brenda e Matheus. Mussunzinho não perdeu tempo e, logo depois do ao vivo, detonou a justificativa do casal — que não conseguiu votar nele por uma restrição de Hadad e Luana com o uso do poder.