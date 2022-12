Moranguinho recebeu informação externa da produção sobre Deolane e gerou revolta na web

A Record quebrou um protocolo sobre informações externas para rebater acusações de manipulação feita por peoas do grupo A, que ameaçaram fazer as malas, assim que souberam do desligamento de Deolane Bezerra em "A Fazenda 14". Moranguinho foi a primeira a receber atendimento e teve acesso a um detalhe pessoal da vida da advogada. Entenda!