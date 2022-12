Moranguinho leva susto com aviso da produção e Bia se desespera: "Todo mundo me deixando"

Bia Miranda e Moranguinho são as últimas sobreviventes do grupo A em "A Fazenda 14". As duas ficaram muito abaladas com as desistências repentinas de Deolane e Pétala e estão sentindo bastante o desfalque no reality, chegando a levar um susto da produção da Record, quando vestiam peças de pijama deixadas pela advogada. Confira!