Estreia da "Ilha Record" teve ex-BBB polêmica, comparação a Pantanal, erro e mais destaques

A entrada triunfal de Mariana Rios na ilha de gravações do reality bombou. A apresentadora apareceu vestida de onça da cabeça aos pés e foi imediatamente comparada com Juma Marruá (Alanis Guillen) em "Pantanal". Com as passagens do Guardião por perto, o público também se lembrou do Velho do Rio (Osmar Prado) e levantou semelhanças nas atrações.