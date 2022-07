Eliminada do "MasterChef Brasil", Paraskevi quebrou tradição e rasgou elogios aos jurados

O "MasterChef Brasil" surpreendeu com a eliminação de Paraskevi, uma figura marcante da temporada, no episódio desta terça-feira (19). A grega teve o pior desempenho na prova com piranhas e os jurados avaliaram o prato como "sem sabor". Ao contrário do que acontece em outras despedidas no reality, a ex-participante rasgou elogios para todos.