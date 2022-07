Jacquin tirou favorito do público da repescagem sem dó no "MasterChef": "Não sou cego"

Os oito eliminados da atual temporada do "MasterChef Brasil" voltaram aos estúdios da Band para uma prova de repescagem que foi dividida em duas etapas e deixaram Erick Jaquin bem chocado com a bagunça. No fim, Fernanda acabou levando a melhor e Daniel, um dos favoritos do público, foi alvo de uma alfinetada do chef que doeu em geral.