Detonada na semifinal do "MasterChef", Lays rebate críticas na web: "Não estava preparada"

A semifinal do "MasterChef Brasil" agitou as telinhas da Band nesta terça-feira (30). Uma das competidoras que mais deu o que falar durante a edição, Lays Fernandes foi duramente criticada pelo público do reality show na web, rebatendo as críticas com um vídeo cheio de sinceridade, onde confessa ficar abalada com os comentários negativos. Confira!