Marvvila sofreu ao ser chamada de "figurante" e desejou até ida ao Paredão no BBB23

"Mesmo nos nossos momentos ruins e com pessoas falando coisas que não condizem, ele deu o tempo do 'sim' e deu o tempo do 'chega, filha, volta pra casa'. Essas últimas provas [Bate-Volta] que você ganhou sempre foram muito simbólicas. Não consigo imaginar que isso seja pra você ficar aqui e ser humilhada".