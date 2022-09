Lúcio Mauro Filho revela ter feito "pergunta proibida" sobre o fim de "A Grande Família"

"Saindo dali [reunião], liguei para a Marieta e perguntei: 'falei alguma coisa errada?' Ela falou: 'meu filho, você tocou no assunto proibido! [Mas] acho que concordo com você'", relembrou o ator. "Durante o ano, fomos conversando eu e ela [sobre o assunto] e, no ano seguinte, eu toquei de novo no assunto".