"Domingão": Huck confunde ex-marido de Ana Maria com outro e faz apresentadora gargalhar

Diretamente do "Domingão com Huck", o apresentador se confundiu ao falar sobre a vida íntima de Ana Maria Braga, cometendo uma gafe ao trocar dois ex-maridos da colega de Rede Globo. Antes do deslize, Luciano Huck revelou ter sido padrinho de um dos casamentos da convidada, que também foi escolhida para o seu, com a esposa Angélica.