Eliminada, Lina não quer que Arthur seja campeão do BBB: entregou bastidores

Linn da Quebrada se despediu do BBB22 e revelou um pouco dos bastidores do reality logo após a sua eliminação. A cantora afirmou que o retorno de Arthur Aguiar no Paredão falso não foi uma surpresa por ter escutado barulhos vindos do tal "quarto secreto", mas ficou chocada com o apoio que o ator recebeu do público, já que não quer vê-lo ganhar.