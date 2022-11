Kerline não escondeu preocupação com fala de Adriane Galisteu na "Fazenda": "Não foi elogio"

Kerline ficou muito preocupada com uma fala de Adriane Galisteu direcionada para ela e André, pouco antes da prova do fazendeiro, que resultou na vitória de Bárbara em "A Fazenda 14". A apresentadora quis saber qual o segredo para não sentar no banquinho, mas a ex-BBB ficou apreensiva, achando que o comentário poderia ser negativo. Entenda!