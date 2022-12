Jade Picon responde críticas sobre presente em Amigo Secreto do "Fantástico": "Vivo em paz"

Jade Picon foi duramente criticada pelo presente escolhido para participar do tradicional Amigo Secreto do "Fantástico". A influenciadora digital optou por uma lembrancinha inusitada para os integrantes da banda Jovem Dionísio, com uma camiseta personalizada para cada, além de dinossauro de pelúcia com a sua voz e rebateu os comentários negativos envolvendo sua participação.