Tudo sobre o "Ilha Record 2": cenários paradisíacos, dinâmicas e mais novidades

Além de contar com as belezas naturais da região do Rio de Janeiro como cenário, o "Ilha Record 2" também passou por uma reformulação geral no visual da "Vila", onde os "exploradores" ficam confinados. Desta vez, toda a estrutura foi envidraçada e ganhou nova decoração no quarto, que agora conta com um camarote do comandante, na área de convivência e de eventos, além da cozinha e sala de estar.