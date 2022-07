Gustavo quer montar paredão para eliminar Eslô: até já fez estratégia

Líder dos próximos dias no BBB22, Gustavo já tem o seu alvo declarado para o próximo paredão: Eslovênia. A ex-Miss Pernambuco é a única participante do Top 10 que ainda não foi à uma berlinda — e o bacharel em Direito tem certeza de que a sister não fica no reality caso enfrente a votação do público. Ele até já montou uma estratégia para que a modelo deixe a casa. Saiba qual abaixo!