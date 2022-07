Gustavo perde a paciência e alfineta Arthur: "Sempre quer se fazer de vítima"

O clima esquentou entre os participantes do BBB22 na madrugada desta segunda-feira (18). Após a formação do 16º paredão — que colocou Eliezer, Gustavo e Paulo André na mira do público —, Arthur Aguiar e Pedro Scooby tiveram uma pequena discussão por conta do paredão falso. Na ocasião, Gustavo não se aguentou e revelou o que realmente pensa do ex-Rebelde: "Sempre quer se colocar no lugar de excluído, se fazer de vítima". Confira abaixo!