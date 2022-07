Gustavo acerta plano de Jessi e Eliezer contra o 'grupo Disney': "Vão fazer a gente se votar"

Na reta final do BBB22, o "grupo Disney" — Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby — já começou a pensar no que fazer para chegar à final do programa. E não é que mesmo sem saber do novo plano de Jessilane e Eliezer, seus principais rivais na casa, um dos brothers já acertou qual será a estratégia da dupla?