Grupo B acredita que eliminação de Deborah é falsa: sobrou até para Galisteu em "A Fazenda"

Os peões ficaram boquiabertos com a decisão da Record de eliminar dois deles, sem avisar aos demais participantes, na roça desta quinta-feira (10) em "A Fazenda 14". Alex e Deborah se despediram do reality, enquanto Moranguinho e Ruivinha de Marte foram as mais votadas para seguir na disputa, mas não sem cogitar que a berlinda é falsa. Entenda!