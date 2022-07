Predestinados? Foto antiga mostra Eslô criança fazendo a "piscadinha" de Lucas

Eslovênia e Lucas formaram um dos casais do BBB22 que resistiu até o final da permanência da dupla na casa mais vigiada do Brasil. E não é que tudo inica que o casal "Eslu" já estava predestinado há um bom tempo? A própria família de Eslô resgatou uma foto na qual a ex-Miss Pernambuco aparece fazendo a famosa pose da "piscadinha" — bem antes de virar moda com o "barão". Confira abaixo!