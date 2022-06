Gravações do "No Limite" chegaram ao fim: Matheus Pires mostrou felicidade do elenco

As gravações do "No Limite" de 2022 chegaram ao fim e quem confirmou a informação foi o próprio Matheus Pires, que teve muito destaque na edição, através das redes sociais, onde comemorou que não vai mais passar perrengue com o elenco, que deixa oficialmente a praia do Coqueiral, no Ceará, onde o reality de sobrevivência foi gravado.