Filho de Louro José ganha crachá provisório e passará por teste com Ana Maria no "Mais Você"

Afirmando ser o filho do inesquecível mascote do "Mais Você", o papagaio conseguiu nesta manhã a autorização para entrar na emissora. "Uma das coisas que conseguimos comprovar é que ele foi me procurar primeiro na Casa de Vidro, no Rio. Aí demos mais credibilidade e ele ganhou um crachá provisório para entrar no prédio", afirmou a apresentadora.